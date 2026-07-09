HIMARS против «Торнадо-С»: сравнение американской и российской реактивных систем залпового огня

РСЗО HIMARS (слева) и «Торнадо-С» (справа) / © Lockheed Martin / Министерство обороны России Хотя при сравнении этих систем обычно обращают внимание на количество ракет в пусковой установке или максимальную дальность стрельбы, куда важнее различия в их мобильности, номенклатуре боеприпасов, точности и месте, которое каждая из них занимает в общей архитектуре современного поля боя.