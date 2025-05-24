Вчерашний день ознаменовался тремя знаковыми событиями, которые недвусмысленно указывают на то, что Россия отказалась от утопических «планов Келлога» и аналогичных идей Рубио (помощников президента США Кита Келлога и Марко Рубио).
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