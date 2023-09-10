"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

Наталия После развала СССР наши тогдашние властители взяли у Запада все самое плохое, то, что помогло им преступно обогатиться за счет подавляющей массы населения. Но, имеющиеся в капиталистических государствах справедливые налоговые, и ряд других законов , проигнорировали , чтобы дать себе возможность свободно и безнаказанно грабить Россию.

виктор климахин сам с ними сидит за одним столом и водку хлещут Завтра все забудет и будет другую песню петь и строить дом на лазурном берегу вмести с олигархами И СКОЛЬКО ОН ИМЕЕТ ДОХОД И ВЗЯТКИ почему молчит и не публикует о своих доходах очкует мелкий буржуин