Закон и Порядок

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"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

"НЕ надо ничего просить у олигархов! Надо ввести прогрессивный налог до 30% на сверхдоходы" — депутат Госдумы Арефьев

Думаю, всем здравомыслящим людям давно понятно, что введение прогрессивного налога на сверхдоходы будет способствовать существенному снижению социального  неравенства в обществе за счёт  перераспределения богатств, а также наполнению федерального бюджета.

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Комментарии
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Наталия
После развала СССР наши тогдашние властители взяли у Запада все самое плохое, то, что помогло им преступно  обогатиться за счет подавляющей массы населения. Но,  имеющиеся в капиталистических государствах справедливые налоговые, и ряд других законов , проигнорировали , чтобы дать себе возможность свободно и безнаказанно грабить Россию.
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16 час.
виктор климахин
сам   с  ними   сидит   за  одним   столом    и  водку   хлещут    Завтра  все  забудет    и   будет    другую  песню   петь   и  строить   дом   на   лазурном  берегу   вмести   с   олигархами    И   СКОЛЬКО  ОН    ИМЕЕТ   ДОХОД    И   ВЗЯТКИ    почему   молчит    и  не  публикует    о  своих   доходах    очкует   мелкий  буржуин
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16 час.
Геннадий Исаков
Эти олигархи ничего не сделали, а присвоили то, что сам народ строил для себя, присвоили принадлежащие народу недра, природные богатства. По какому праву? Народ имеет право это всё вернуть себе назад.  Захваченные грабителями предприятия, ресурсы должны служить народу, государству, а не набивать карманы олигархов. Хотят эти олигархи, могут оставаться управленцами за зарплату.
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15 час.

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