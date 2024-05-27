Фруктовое желе в арбузе

Это по-настоящему красивый десерт. Как повезло тем, чьи дни рождения, годовщины свадьбы, крестины и прочие праздники приходятся на август – сентябрь! А если у вас нет конкретного повода пригласить друзей в гости, просто устройте праздник самого сладкого арбуза.