Шоу-бизнес: Увела первого мужа из семьи, скрывала убийство второго, а третьим стал «король окорочков»: Почему Регина Мянник судится за детей супруга

Она с детства мечтала стать актрисой, но родные Регины Мянник убедили её выбрать другую профессию. Она стала журналисткой и телеведущей, однако о своей детской мечте о театре и кино не забыла, и всё же получила диплом актрисы чуть позже, чем задумывала.