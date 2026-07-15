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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Увела первого мужа из семьи, скрывала убийство второго, а третьим стал «король окорочков»: Почему Регина Мянник судится за детей супруга

Шоу-бизнес: Увела первого мужа из семьи, скрывала убийство второго, а третьим стал «король окорочков»: Почему Регина Мянник судится за детей супруга

Она с детства мечтала стать актрисой, но родные Регины Мянник убедили её выбрать другую профессию. Она стала журналисткой и телеведущей, однако о своей детской мечте о театре и кино не забыла, и всё же получила диплом актрисы чуть позже, чем задумывала.

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