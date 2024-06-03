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"АвтоВАЗ" назвал фейком сборку китайских электромобилей в России

"АвтоВАЗ" назвал фейком сборку китайских электромобилей в России

"АвтоВАЗ" призвал ввести критерий локализации для доступа к госсубсидиям при продаже электрокаров: в компании считают "фейковой отверточной сборкой" производство электромобилей на некоторых заводах России.

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