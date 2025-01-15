Эта история началась во французском городе Бордо примерно в XVII веке. Местные виноделы использовали для осветления напитка взбитые яичные белки, а вот желтки просто пропадали.
Канеле
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Эта история началась во французском городе Бордо примерно в XVII веке. Местные виноделы использовали для осветления напитка взбитые яичные белки, а вот желтки просто пропадали.
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