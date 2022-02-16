СКР обвинил задержанного в Италии экс-главу Антипинского НПЗ в незаконном бонусе на $10 млн перед увольнением

Следственное управление СКР по Тюменской области заочно предъявило новое обвинение бывшему генеральному директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко, задержанному в этом году в Италии после трех лет розыска.
Следственное управление СКР по Тюменской области заочно предъявило новое обвинение бывшему генеральному директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко, задержанному в этом году в Италии после трех лет розыска.
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