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СКР обвинил задержанного в Италии экс-главу Антипинского НПЗ в незаконном бонусе на $10 млн перед увольнением

СКР обвинил задержанного в Италии экс-главу Антипинского НПЗ в незаконном бонусе на $10 млн перед увольнением

Следственное управление СКР по Тюменской области заочно предъявило новое обвинение бывшему генеральному директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадию Лисовиченко, задержанному в этом году в Италии после трех лет розыска.

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