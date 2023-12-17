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Сальдо: временно оккупированный ВСУ Херсон стал местом для мародерства и грабежа

Сальдо: временно оккупированный ВСУ Херсон стал местом для мародерства и грабежа

Временно оккупированный Вооруженными силами Украины Херсон стал местом для мародерства и грабежа. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», выступил руководитель Херсонской области Владимир Сальдо.

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