Вот это гигант! Россия первой построит самый большой и тяжёлый транспортный самолёт в мире - «СЛОН»: Показываю!

Проект ЦАГИ по разработке нового российского тяжёлого военно-транспортного самолёта «СЛОН». Доброе утро, товарищи! Специалисты из Жуковского - совсем недавно собрали аэродинамическую модель, будущего тяжёлого транспортного самолёта, который, пока получил неофициальное название «Слон».