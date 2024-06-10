МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Учебный центр ФПС
    Александр Новиков браво! не многие из творческой элиты могут вот так высказывать свое мнение!Александр Новиков...
  • Лев Добрый
    Как говорится: А пуд, как был, он так и есть - 16 килограмм!👀🤠Была ли реальная ...
  • Елена Бреслова
    👎Что ответил Георг...

Вот это гигант! Россия первой построит самый большой и тяжёлый транспортный самолёт в мире - «СЛОН»: Показываю!

Вот это гигант! Россия первой построит самый большой и тяжёлый транспортный самолёт в мире - «СЛОН»: Показываю!

Проект ЦАГИ по разработке нового российского тяжёлого военно-транспортного самолёта «СЛОН». Доброе утро, товарищи! Специалисты из Жуковского - совсем недавно собрали аэродинамическую модель, будущего тяжёлого транспортного самолёта, который, пока получил неофициальное название «Слон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх