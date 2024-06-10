Вот это гигант! Россия первой построит самый большой и тяжёлый транспортный самолёт в мире - «СЛОН»: Показываю!

Проект ЦАГИ по разработке нового российского тяжёлого военно-транспортного самолёта «СЛОН». Доброе утро, товарищи! Специалисты из Жуковского - совсем недавно собрали аэродинамическую модель, будущего тяжёлого транспортного самолёта, который, пока получил неофициальное название «Слон».
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