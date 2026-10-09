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МОСИНФОРМ

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«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве до вечера субботы

«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве до вечера субботы

В Москве и Подмосковье на субботу, 10 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной станет сильный ветер, следует из сообщения Гидрометцентра РФ.

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