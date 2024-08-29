В Ивановской области проходит акция «Помоги пойти учиться»

В Иванове в преддверии начала нового учебного года инспекторы по делам несовершеннолетних территориальных органов полиции и члены Общественного совета при УМВД России по Ивановской области реализуют благотворительную акцию «Помоги пойти учиться».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии