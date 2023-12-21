Klymenko Time: взрывы произошли в Киеве, Кличко сообщил о работе ПВО

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщает Klymenko Time Тревога объявлена также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.
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