В Краснодаре в депо №2 прошли учения по гражданской обороне

В троллейбусном депо №2 МУП «КТТУ» специалисты отрабатывали порядок действий при чрезвычайных ситуациях, а целью тренировки стала проверка готовности персонала к реагированию на происшествия на территории предприятия.
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