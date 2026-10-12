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Царьград

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В Краснодаре в депо №2 прошли учения по гражданской обороне

В Краснодаре в депо №2 прошли учения по гражданской обороне

В троллейбусном депо №2 МУП «КТТУ» специалисты отрабатывали порядок действий при чрезвычайных ситуациях, а целью тренировки стала проверка готовности персонала к реагированию на происшествия на территории предприятия.

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