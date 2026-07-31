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Татар-информ

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В Татарстане с начала августа изменится время проведения намазов

В Татарстане с начала августа изменится время проведения намазов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» С начала августа в Татарстане время совершения ночного (ястү / иша) и утреннего (иртәнге / фаджр) намазов традиционно вернется к значениям, действовавшим до мая.

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