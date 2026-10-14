И Людмила Зыкина, и Элина Быстрицкая стали своеобразными символами России. Зыкина всю жизнь популяризировала русскую песню, благодаря ей народное творчество нашей страны узнали и полюбили в самых отдаленных странах, ее называли «царицей песни».