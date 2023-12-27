Собчак помогла Украине с атакой Феодосии. Но накажут других?

Про мост сколько кричали, что так защищён, что ни одна муха не залетит, а что получилось! А на что надеялись в порту?

Sergiy Che

Вопросы кретина с дивана который ни бельмеса не смыслит но пердит вопросами достойными курицы с базара. Ващет идёт ВОЙНА - могут нанести удар по кораблю (БОЕВОМУ ВАЩЕТ КОРАБЛЮ - он представьте себе создан для нанесения ударов по врагу и получения ударов от врага как и любая военная техника БО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ ВРАГОВ - только конченный долбогрёб может кудахтать заполошно: - "а как нам тоже оказывается может прилететь?!!" А ТЫ ДЕТОЧКА ДЕТСАДОВСКАЯ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ?!!)