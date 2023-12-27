Собчак помогла Украине с атакой Феодосии. Но накажут других?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Владимир семин
Про мост сколько кричали, что так защищён, что ни одна муха не залетит, а что получилось! А на что надеялись в порту?
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12 час.
Sergiy Che
Вопросы кретина с дивана который ни бельмеса не смыслит но пердит вопросами достойными курицы с базара. Ващет идёт ВОЙНА - могут нанести удар по кораблю (БОЕВОМУ ВАЩЕТ КОРАБЛЮ - он представьте себе создан для нанесения ударов по врагу и получения ударов от врага как и любая военная техника БО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ ВРАГОВ - только конченный долбогрёб может кудахтать заполошно: - &quot;а как нам тоже оказывается может прилететь?!!&quot; А ТЫ ДЕТОЧКА ДЕТСАДОВСКАЯ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ?!!)
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Александр Потехин
А кто её посадит?
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