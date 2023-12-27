Политнавигатор Советник главы Крыма Олег Крючков в очередной раз предупредил об уголовной ответственности снимающих результаты украинских атак на полуостров.
Собчак помогла Украине с атакой Феодосии. Но накажут других?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир семин
Про мост сколько кричали, что так защищён, что ни одна муха не залетит, а что получилось! А на что надеялись в порту?
Ответить
12 час.
Sergiy Che
Вопросы кретина с дивана который ни бельмеса не смыслит но пердит вопросами достойными курицы с базара. Ващет идёт ВОЙНА - могут нанести удар по кораблю (БОЕВОМУ ВАЩЕТ КОРАБЛЮ - он представьте себе создан для нанесения ударов по врагу и получения ударов от врага как и любая военная техника БО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ ВРАГОВ - только конченный долбогрёб может кудахтать заполошно: - "а как нам тоже оказывается может прилететь?!!" А ТЫ ДЕТОЧКА ДЕТСАДОВСКАЯ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ?!!)
Ответить
11 час.
Александр Потехин
А кто её посадит?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии