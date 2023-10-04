Чего требуют от премьера Санчеса партнёры по испанскому правительству

Левая партия "Сумар", правящая вместе с социалистами премьер-министра Испании Педро Санчеса, сегодня призвала к проведению таких реформ, как сокращение рабочего дня, повышение заработной платы и увеличение количества социального жилья, чтобы поддержать новое правительство.