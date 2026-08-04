Немецкий автопром сокращает десятки тысяч рабочих мест

Немецкие автоконцерны переносят кадровую оптимизацию с заводов на административный аппарат, поскольку высокая численность управленческих подразделений увеличивает постоянные расходы в период снижения продаж и усиления конкуренции со стороны производителей из Китая.
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