Как отметить Новый год без вреда для организма: советы специалистов Роспотребнадзора

Едим с умом Оливье, рыба под шубой, икра, нарезки, холодец, пюре, утка в яблоках, бисквит. В новогодние дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, благоприятной средой для которых являются продукты.
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