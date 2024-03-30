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Песков: Путин пропускает через себя такие трагедии, как теракт в «Крокусе»

Песков: Путин пропускает через себя такие трагедии, как теракт в «Крокусе»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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