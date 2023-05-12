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Трех медработников астраханской поликлиники обвиняют в служебном подлоге

Трех медработников астраханской поликлиники обвиняют в служебном подлоге

Трех медработников городской поликлиники №1 в Астрахани обвиняют в служебном подлоге. Прокуратура Советского района Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о продаже пяти подложных сертификатов о прохождении вакцинации.

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