Трех медработников астраханской поликлиники обвиняют в служебном подлоге

Трех медработников городской поликлиники №1 в Астрахани обвиняют в служебном подлоге. Прокуратура Советского района Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о продаже пяти подложных сертификатов о прохождении вакцинации.
Трех медработников городской поликлиники №1 в Астрахани обвиняют в служебном подлоге. Прокуратура Советского района Астрахани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о продаже пяти подложных сертификатов о прохождении вакцинации.
Свежие комментарии