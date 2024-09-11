Легендарный вратарь НХЛ Луонго нашел себе команду по объявлению

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Канады, член Зала хоккейной славы, легендарный вратарь Роберто Луонго сыграл в Пивной лиге, откликнувшись на объявление «требуется голкипер».
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