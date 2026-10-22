© Сергей Бобылев/РИА Новости Российский театр за последние годы получил горизонт планирования на десятилетия: от ремонта Домов актера и модернизации сцен до концепции развития отрасли до 2035 года и прихода в профессию нового поколения.
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