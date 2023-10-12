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РЭО начал поставку спецтехники и контейнеров на новые территории

РЭО начал поставку спецтехники и контейнеров на новые территории

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации ППК РЭО в 2023 году закупила и осуществляет поставку специализированной техники по обращению с отходами, контейнеров и бункеров на территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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