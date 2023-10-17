В конгрессе создадут закон о применении США армии при войне Израиля с Ираном

Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил CNN, что палата представителей Соединенных Штатов создает законопроект, позволяющий использовать армию США в случае эскалации военного конфликта между Израилем и палестинской группировки ХАМАС до более масштабной войны с Ираном.
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