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В конгрессе создадут закон о применении США армии при войне Израиля с Ираном

В конгрессе создадут закон о применении США армии при войне Израиля с Ираном

Глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил CNN, что палата представителей Соединенных Штатов создает законопроект, позволяющий использовать армию США в случае эскалации военного конфликта между Израилем и палестинской группировки ХАМАС до более масштабной войны с Ираном.

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