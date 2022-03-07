Мария Шукшина обратилась к российским военным: "Ждём вас только с Победой!"

Актриса Мария Шукшина обратилась со словами поддержки к нашим военным, которые сегодня защищают рубежи страны в ходе спецоперации на Украине, выполняя задачи по денацификации и демилитаризации: "Ждём вас только с Победой!" Армии России сегодня как никогда нужна поддержка.