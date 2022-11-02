Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Гол Мбаппе с паса Месси, ассист Куадрадо головой в падении и победный удар Мендеша через минуту после выхода: смотрите видеообзор матча «Ювентус» – «ПСЖ»

«Ювентус» дома проиграл «ПСЖ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (1:2). На 13-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет, получив пас от Лионеля Месси.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх