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Тренер Плющев: Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ из-за политики

Тренер Плющев: Овечкин не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ из-за политики

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о непопадании форварда "Вашингтона" в топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN из-за политики, передает "ВсеПроСпорт".

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