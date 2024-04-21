Голова ледохода третьи сутки стоит в 198 километрах от Архангельска

В ночные часы на реке Северной Двине существенных изменений в ледовой обстановке не произошлоПо данным Гидрометцентра Северного УГМС на 08:00 21 апреля, по гидропосту Емецк уровень воды составил 923 сантиметров.
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