Болгарский писатель Трифон Митев: «Я ощущаю дыхание третьей мировой войны…». Болгарские информационные агентства сообщают: «В Минобороны подтвердили, что правительство одобрило очередную партию военной помощи Украине, во исполнение решений Национального собрания».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии