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Путин сказал и забыл, а им теперь "памперсы закупать": Генерал Михайлов о реакции Запада

Путин сказал и забыл, а им теперь "памперсы закупать": Генерал Михайлов о реакции Запада

Генерал Александр Михайлов рассказал о реакции Запада на заявление президента России о ядерном оружии.

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Комментарии
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Владимир Лагно
А у нас всё по старому- СКАЗАЛ,НЕ ЗНАЧИТ СДЕЛАЛ!!!
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