Ефимов из "Мегафона" сообщил, что смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения с улицы

Смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения в помещение с улицы в мороз, так как устройству необходимо некоторое время побыть при комнатной температуре, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.
Смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения в помещение с улицы в мороз, так как устройству необходимо некоторое время побыть при комнатной температуре, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.
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