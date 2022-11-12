Газета.ру

7 866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Сидоров
    Вечная проблема: всегда кто то виноват, если сам тупой.Глава Минфина Бри...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  иранцы сказали ..  Шольц, обиженная, ливерная колбаса ...  мы болт положили большой и толстый на твои санкции ...Шольц пригрозил И...
  • Надежда Яблокова
    Применить санкции к Германии за снабжение оружием Украины, которая даже не является членом НАТО.Шольц пригрозил И...

Ефимов из "Мегафона" сообщил, что смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения с улицы

Ефимов из "Мегафона" сообщил, что смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения с улицы

Смартфон нельзя заряжать сразу после возвращения в помещение с улицы в мороз, так как устройству необходимо некоторое время побыть при комнатной температуре, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх