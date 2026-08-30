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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аарон Несмит: «Хочется снова играть матчи, которые имеют значение»

Форвард «Индианы» Аарон Несмит получил этим летом значительно больше времени на работу над своей игрой, чем обычно.

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