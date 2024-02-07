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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что приготовить, если у вас есть полкило фарша и столько же картошки? Сочные стожки в духовке – вот вкусное решение!

Кулинария – это настоящая наука по приготовлению вкусных и полезных блюд. Хозяюшки, которые уже давно трудятся на кухне, и каждый день придумывают какие-нибудь новые вкусные блюда, меня поймут, хочется уже приготовить что-то оригинальное и недорогое.

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