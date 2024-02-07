Что приготовить, если у вас есть полкило фарша и столько же картошки? Сочные стожки в духовке – вот вкусное решение!

Кулинария – это настоящая наука по приготовлению вкусных и полезных блюд. Хозяюшки, которые уже давно трудятся на кухне, и каждый день придумывают какие-нибудь новые вкусные блюда, меня поймут, хочется уже приготовить что-то оригинальное и недорогое.