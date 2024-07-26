Александр Беглов встретил в Андрея Белоусова, прибывшего в Петербург

Губернатор проинформировал его о социальной поддержке бойцов спецоперации и членов их семей Губернатор Петербурга Александр Беглов встретил в аэропорту Пулково министра обороны России Андрея Белоусова, прибывшего в Санкт‑Петербург, сообщили сегодня в пресс-служб Смольного.