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Как узнать, что ваш мужчина изменник — 5 главных признаков

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Комментарии
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М
ММ
&quot;При этом другая женщина активно склоняла его к близости. Или когда инициатива исходила от другой женщины, а мужчина не знал, как вести себя в данной ситуации. &quot; Профессор в медвузе читает лекцию:&quot;Как называется мужчина, который хочет, но не может?&quot; Горестный мужской вздох с первой парты:&quot;Импотент&quot; Профессор:&quot;А как называется мужчина, который может, но не хочет? Женский вопль с последней парты:&quot;Да сволочь он, сволочь!&quot;
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