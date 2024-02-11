М

ММ

"При этом другая женщина активно склоняла его к близости. Или когда инициатива исходила от другой женщины, а мужчина не знал, как вести себя в данной ситуации. " Профессор в медвузе читает лекцию:"Как называется мужчина, который хочет, но не может?" Горестный мужской вздох с первой парты:"Импотент" Профессор:"А как называется мужчина, который может, но не хочет? Женский вопль с последней парты:"Да сволочь он, сволочь!"