Как сделать гладкий высокий хвост, именуемый прической топ-моделей

Стильный высокий хвост — элегантная и легкая укладка, идеально подходящая для особых случаев! Профессиональный стилист Марина Гуторова поделилась, как самостоятельно создать эту модную прическу, вдохновленную подиумными трендами.
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