850 отцов ушли Из Приангарья в отпуск по уходу за ребенком с начала года

В Иркутской области наблюдается позитивная тенденция к вовлечению отцов в уход за детьми. С начала 2024 года Отделение Социального фонда России по региону назначило пособие по уходу за ребенком до полутора лет 19 643 работающим родителям, из которых 850 – отцы.