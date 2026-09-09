Российские цены на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo назвал Яндекс Маркет

Предзаказ новых смартфонов Apple стартует 10 сентября, а первый складной iPhone Duo оценили минимум в 245 тысяч рублей Яндекс Маркет первым раскрыл цены на новые смартфоны Apple в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым