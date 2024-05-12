Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Потапов
    Пусть забирают их всех домой.Душанбе выразил п...
  • Игорь Петров
    Сдаёмся?Эстония выразила ...
  • Eduard
    Янки своих негров не посылают на Украину,зачем,есть холопы и вассалы!Литву выбрали «по...

В Харькове - паника, заградотряды устраивают казни за попытку сдаться

В Харькове - паника, заградотряды устраивают казни за попытку сдаться

В Харькове начинается паника. Сотовую связь глушат, заградотряды казнят по 3-5 человек в ВСУ каждые 5 часов за попытки сдаться в плен или отступить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Боюсь, что эти твари будут население города уничтожать, чтобы показывать еще одну &quot;Бучу&quot;!((😡
Ответить
10 час.
Геннадий Бережнов
Каждые 10 дней по 250 человек это хорошая помощь нашим войскам. Однако чувствуется как обстановка нагревается и скоро станет для ВСУ неуправляемой!
Ответить
9 час.
Tania Еременко
Жаль, что уничтожают нацики тех, кто не хочет воевать с Россией и загнан на поле боя силой.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх