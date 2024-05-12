В Харькове начинается паника. Сотовую связь глушат, заградотряды казнят по 3-5 человек в ВСУ каждые 5 часов за попытки сдаться в плен или отступить.
В Харькове - паника, заградотряды устраивают казни за попытку сдаться
Комментарии
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Надежда
Боюсь, что эти твари будут население города уничтожать, чтобы показывать еще одну "Бучу"!((😡
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10 час.
Геннадий Бережнов
Каждые 10 дней по 250 человек это хорошая помощь нашим войскам. Однако чувствуется как обстановка нагревается и скоро станет для ВСУ неуправляемой!
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9 час.
Tania Еременко
Жаль, что уничтожают нацики тех, кто не хочет воевать с Россией и загнан на поле боя силой.
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6 час.
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