В Харькове - паника, заградотряды устраивают казни за попытку сдаться

Надежда Боюсь, что эти твари будут население города уничтожать, чтобы показывать еще одну "Бучу"!((😡

Геннадий Бережнов Каждые 10 дней по 250 человек это хорошая помощь нашим войскам. Однако чувствуется как обстановка нагревается и скоро станет для ВСУ неуправляемой!