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Татар-информ

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«Люди города Н»: как историю КАМАЗа превратили в музыкальный эпос

«Люди города Н»: как историю КАМАЗа превратили в музыкальный эпос

В челнинском театре «Мастеровые» состоялся закрытый показ корпоративного спектакля «Люди города Н». Премьера приурочена к 50-летию выпуска первого автомобиля «КАМАЗ» и 400-летию Набережных Челнов.

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