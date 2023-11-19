В Магадане полицейские приняли участие в работе круглого стола «Вместе против террора»

В Магаданском институте развития образования и повышения квалификации педагогических кадров состоялся круглый стол «Вместе против террора», на котором обсуждались вопросы профилактики терроризма и экстремизма среди детей и подростков.
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