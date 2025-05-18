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Россиянка стала жертвой удара ВСУ

Россиянка стала жертвой удара ВСУ

В Курской области 69-летняя женщина стала жертвой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О погибшей сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

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