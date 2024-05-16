The Guardian: ВСУ не подготовились к обороне Харькова, хотя были предупреждены

О наступлении Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области Украину предупреждали британские разведывательные службы и спецслужбы других западных стран, однако ВСУ не подготовились к российскому продвижению.
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