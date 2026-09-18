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Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой

Ликвидация еврогрузов и разбитое судно: Минобороны сообщило об ударах ВС РФ под Одессой

Российские Вооруженные силы минувшей ночью нанесли поражение объектам военной логистики противника в Одесской области, сообщили 18 сентября в Министерстве обороны РФ .

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