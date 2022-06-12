Самый внезапный косплей на Широ)

Честно говоря, я его не планировала, тк большинство маленьких девочек мне сложно косплеить, но тут не удержалась:D ещё и подружка костюм одолжила, и как тут отказать?🌚😤😋 Больше фотографий: inst rukozhopik7 💙Там где чаще живу: тг канал https://t.