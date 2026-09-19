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Световозвращатели, дорожные ловушки и личный пример: о чём рассказали родителям автоинспекторы Верхневолжья

Световозвращатели, дорожные ловушки и личный пример: о чём рассказали родителям автоинспекторы Верхневолжья

Автоинспекторы Верхневолжья провели встречи с родителями: как снизить риски на дороге для детей. Сотрудники Госавтоинспекции Верхневолжья приняли участие в родительских собраниях в образовательных организациях Вышневолоцкого, Западнодвинского, Осташковского и Ржевского муниципальных округов.

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