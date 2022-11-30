Работников интернет-магазина Wildberries заподозрили в краже на 1,7 миллиона рублей

Начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейскими были задержаны восемь сотрудников интернет-магазина Wildberries по подозрению в краже товаров на 1,7 миллиона рублей с подмосковного склада компании.
Начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что полицейскими были задержаны восемь сотрудников интернет-магазина Wildberries по подозрению в краже товаров на 1,7 миллиона рублей с подмосковного склада компании.
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